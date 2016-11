Südamepekslemine, higistamine, õhupuudus, uimasus ja valu on sümptomid, mida inimene paanikahoo ajal kogeb. Kõlab päris hirmutavalt. Eelnevalt end aga hullemaks ette valmistades on võimalik seda jubedust leevendada.

Sest parim moodus oma elu parendada on oma hirmude ja muredega silmitsi seista. Paanikahoo tekkides tasub esmalt püüda mõista, mis paanikat tekitab. Ning katsetada ka allolevat nelja tegevust, mida soovitab veebiportaal Health Me Up

Hinga sügavalt. Sügavalt hingamine on hea viis vaimse tervise probleemide leevendamiseks. Sügavad hingetõmbed alandavad ka vererõhku ja vähendavad peavalusid. Sügavalt hingamiseks peab inimene oma keha sirgena hoidma, siis paraneb ka tema kehahoiak, vereringe. Ühtlasi on see hea treening kõhule.