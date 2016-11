Banaanid sisaldavad rohkelt kiudaineid ning mitmeid erinevaid suhkruid, mida teistest puuviljadest ei leia. Seepärast võib see levinud puuvili portaali Healthy Food Star andmeil saada võitu järgnevast viiest terviseprobleemist isegi edukamalt, kui tabletid seda suudavad.

1. Kõrge vererõhk. Vererõhuprobleemid saavad alguse eelkõige kaaliumipuudusest ning liigse soolase toidu söömisest. Et säilitada vererõhku tervislikes piirides ning varustada keha kaaliumiga, soovitatakse igal hommikul süüa vähemalt üks banaan.

2. Depressioon. Banaanid aitavad võidelda depressiooniga tänu trüptofaanile, mis on üks 20 asendamatust aminohappest. See ergutab õnnehormoonina tuntud serotoniini. Söö üks banaan ja pane tähele, kuidas pärast seda on tuju veidi parem, tunned vähem ärevust ja rohkem rõõmu.