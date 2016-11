"Enda sõnul hindab Eesti mees kõrgelt armastust, kodu, lapsi ning tema paarisuhtega on järjepidevalt „kõik hästi“. Kuid naised seda ei tunneta. Vastupidi – naised leiavad oluliselt rohkem kui mehed, et suhtes puudub lähedus. Kodus tülitsetakse või ei räägita enam üldse. Seksi on vähe. Lapsed kannatavad. Tuttavad väldivad. Tulemuseks – kõrvalehüpped, alkohol, depressioon, lahutus," räägib pereterapeut Kaia Kapsta-Forrester hiljaaegu läbi viidud uuringust.

Täna Õpetajate majas toimuval isadepäeva konverentsil „Issi ja emme, miks te enam ei kallista?“ tutvustatakse muuhulgas värske PREP-paarisuhtekoolituse mõju uuringu tulemusi. Varasematest uuringutest on selgunud, et Eesti mehed on oma paarisuhtega üldiselt rahul. Samas on mehed vähem motiveeritud suhte parandamise nimel teadlikult vaeva nägema. PREP-koolituse läbimisel paranes paarisuhte kvaliteet mõlema osapoole hinnangul, samuti alanesid depressiooni, ärevuse ja väsimuse näitajad mõlemal osapoolel.

„Mitmed psühholoogid on täheldanud, et paljude Eesti perede lagunemise taga on terav vastuolu selles osas, millise hinnangu annavad mehed ja naised oma suhte kvaliteedile,“ rääkis SA Väärtustades Elu juhatuse esimees Kaia Kapsta-Forrester. „Enda sõnul hindab Eesti mees kõrgelt armastust, kodu, lapsi ning tema paarisuhtega on järjepidevalt „kõik hästi“. Kuid naised seda ei tunneta. Vastupidi – naised leiavad oluliselt rohkem kui mehed, et suhtes puudub lähedus. Kodus tülitsetakse või ei räägita enam üldse. Seksi on vähe. Lapsed kannatavad. Tuttavad väldivad. Tulemuseks – kõrvalehüpped, alkohol, depressioon, lahutus. Kahjuks jäljendavad ka lapsed tulevikus vanemate katkiseid suhtemustreid.“