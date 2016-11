"Kui nahk on kuiv siis pole see elastne ning on tuhm ja säratu, nahk kisub ja tekivad niiskusekaost põhjustatud kortsud. Kuiv nahk vajab igal juhul niisutust.

Niisutust vajab ka pindkuiv nahk – nahk, mis näiteks peale veega loputamist on mõnda aega kiskuv ning seejärel leevendub iseenesest. Heas niisutuskreemis on naha lipiidkihti taastav rasvasem komponent.

Ainult vesised geelid on mõeldud väga rasvasele nahale ning kuivatavad nahka. Nahk vajab niisutamist igal juhul. Seda enam, et piisavalt niisutatud naha puhul ei teki ka nn kuivusekortse, mille süvenedes jäävad nahale püsivad kortsud.

Toitmist vajab vananev nahk, stressis jumetu nahk – selleks kasutatavad toitekreemid on vitamiinidega rikastatud.

Teisalt tasub meeles pidada, et nahka üle hooldades me hoopis rikume teda ning tulemuseks võib olla hoopis kuiv või vistrikuline nahk. Eriti kehtib see puhastusvahendite kasutamise kohta. Isegi akne korral on maksimum kaks korda päevas, sest kui naha pind liigselt ära kuivatada või naha pH-taset rikkuda leeliselise vahendi või alkoholiga, hakkab nahk üleliigset rasu ja vistrikke tootma."

Kas apteeker oskab nõu anda ja sobivat kreemi soovitada näiteks siis, kui inimene ei tea, kas tegemist on atoopilise dermatiidi, lihtsalt allergilise reaktsiooni või kuivusest tingitud ajutise nähuga?

"BENU apteekrid on läbinud spetsiaalse nahahoolduse koolituse, nad oskavad nõuks olla ning valida nahatüübile vastava õige hooldusvahendi. Nad oskavad ka hinnata, millisele konkreetsele probleemile vastavat toodet soovitada.

Näiteks atoopiline dermatiit algab lapseeas ja pesitseb põhiliselt küünarvarte ja põlveõndla piirkonnas, aga ka põskedel ja kehal. Inimese täiskasvanuks saades kolib see aga näiteks ka kätele. Atoopilist dermatiiti iseloomustab ülikuiv nahk ning aegajalt ägedalt sügelevate laikude teke.

Rosaatsea seevastu väljendub näo õhetusena, püsiva punetusena, põletikuliste laienenud veresoonte ning vistrikena. Rosaatsea esineb ainult näonahal ning reeglina üle 30-aastastel naistel. Ravi määrab arst sarnaselt akneravile, hooldusvahendid ja igapäevased kreemid saab apteegist."

Millal peaks hakkama kasutama vananemisvastust kreemi? Kui oluline on kasutada eakohast kreemi?

"Ideaalis võiks seda teha pärast 25 eluaastat, reeglina aga kuskil vanusest alates 30 aastast. Või siis kui tekib endal tunne, et peeglist vastu vaatav nägu võiks nooruslikum olla.

Tähelepanu peab tõesti pöörama ka vanusele sobivale kreemile. Kui 25-30-aastaselt väheneb nahas niiskus ja koensüümi Q-10 tase ning sobivaimad on kreemid hüaluroonhappe, E-vitamiini või Q-10-ga. Mõnedel toimuvad pärast 45. eluaastat ning paljudel 50-60-aastaselt nahas hoopis suuremad hormonaalsed muutused ning nahalipiidide hulk väheneb ligi 57%. Selle tulemusel läheb nahk oluliselt õhemaks ja vähemelastsemaks ning nendes kreemides kasutatakse näiteks nahka tihendavaid bioloogiliselt aktiivseid aineid.

Kümme aastat noorematele mõeldud kreemi kasutades ei juhtu mitte midagi halba, aga teisalt ei pruugi see vastata ühtemoodi 35- või 60-aastase inimese ootustele."

Kui ma leian endale hea kreemi, siis kas ja kui sageli peaks seda vahetama?

"Kreemi ei tohiks kindlasti vahetada igal kuul, kuna teoreetiliselt harjub nahk päriselt kreemiga alles peale nelja nädalat. Eriti kehtib see bioaktiivsete, aknevastaste ja noorendavate kreemide kohta.

Samas vajab nahk erineval eluperioodil erinevat hooldust.

Kreemi kasutamine oleneb ka aastaajast. Suvel on head kergemad niisutajad, millel on palju antioksüdante ja UV-faktor. Sügisel-talvel vajab nahk rikkalikumat niisutuskreemi ja maske ning seerumeid."

Kui sageli peaks vahetama baaskreemi ning kas apteeker oskab välja valida sobivaima?

"Mõistlik on lähtuda sisetundest. Näiteks siis, kui on tunne, et kreem ei vasta enam ootustele. Või näiteks kasutada ühte 200-500 ml pakendis kogust ja teha seejärel vahetus. Seejuures oleks ideaalne kasutada baaskreemi kasutamise ajal ka sama firma dušiõli.

Apteeker oskab muidugi sobivaima valikul abiks olla, samuti saab seda teha proovimise teel. Küsige julgelt proovimiseks ka näidist. Sest mõnele meeldib ja sobib jahutavam uurea sisaldusega pisut kleepuvam kreem, teisele aga rasvasem rasvhapetega baaskreem."

Nele-Liis Vaiksoo: sain teada, et ma ei niisuta nahka piisavalt

BENU apteegid pakuvad kõikidele huvilistele võimalust testida näonahka tasuta ning saada soovitusi naha parimaks hoolduseks. Oma näonahka käis testimas ka armastatud lauljanna Nele-Liis Vaiksoo, kes sai teada, et peaks oma nahka rohkem niisutama.

"See üllatas mind, sest enda meelest ma küll niisutan nahka, kuid raport ütles, et sellest ei piisa. Lisaks kreemide kasutamisele peaksin tegema seda ka seespidiselt, kas siis tarbima toidulisandeid või jooma oluliselt rohkem vett," jagas lauljanna muljeid näonaha diagnostikast.