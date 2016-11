Mille poolest milia aknest erineb? Milia tekib siis, kui surnud naharakud või keratiin (juustes ja nahas leiduv proteiin) naha all kogunevad, moodustades vinnisarnase kühmu. Pole teada, miks see juhtub, kuid milia erineb aknest, mida stimuleerivad hormoonid ja mis erinevalt miliast võib muutuda põletikuliseks.

Milia on peamiselt ninal ja silmade ümbruses, aga ka lõual ja põskedel tekkivad väiksed valged kühmud, mis esinevad enamasti mitmekaupa ja sarnanevad välimuselt vistrikele, kirjutab KSA silmakeskuse blogi . Milia võib tekkida igas eas, kuid eriti levinud on see vastsündinute seas ja seetõttu nimetatakse seda sageli ka beebiakneks. Ent erinevalt aknest on milia tunduvalt leebem nahaprobleem.

Milia teket soodustab liigne päike, sest see muudab naha karedaks ja kuivaks ning surnud naharakkudel on raskem nahapinnale tõustes ühtlaselt jaotuda. Nii tekivad naha all rakkude ummistused ja tulemuseks ongi milia. Kuna see pole valulik, ei põhjusta nahal arme ja kaob sageli iseenesest, pole ravi enamasti vajalik.

Professionaalil suhteliselt lihtne eemaldada

Vastsündinute beebiakne kaobki tavaliselt mõne nädala jooksul pärast sündi. Kuid kui täiskasvanul esinev milia muutub ebameeldivaks või ebaesteetiliseks, saab seda lasta eemaldada. Kõige sagedamini püsib milia silmade alusel nahal, kuid muretsemiseks pole põhjust, sest neid eemaldab kosmeetilisele silmakirurgiale spetsialiseerunud dermatoloog või oftalmoloog.

Milia eemaldamiseks kasutatakse ka keemilist koorimist, laserkirurgiat, krüoteraapiat (külmutamist) ja diatermiat (soojusravi). Näol esinevat miliat (näiteks põskedel, lõual või nina ümber) saab kodustes tingimustes eemaldada ka steriliseeritud nõela, lantseti või komedoonide eemaldajaga.

Ettevaatust – silmade ümber olevat miliat näita alati arstile

Komedoonid on ummistunud rasunäärmed, mis on esmased akne tunnusmärgid. Komedoonide eemaldaja on aga pliiatsikujuline vahend, millel on ühes otsas terav lantsett ja teises ümar ekstraktor, mis aitab eemaldada nii akne haiguskoldeid kui ka miliat.

Enne milia ravimist komedoonide eemaldajaga tuleks see desinfitseerida. Kuigi see on miliast vabanemiseks mugav ja tõhus kodune vahend, ei tohiks seda kasutada siiski silmade lähedal. Kui on soov miliat silmaümbrusnahalt eemaldada, tuleks pöörduda kindlasti meditsiinispetsialisti poole, et mitte endale kasu asemel kahju teha.