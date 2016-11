Pahatihti soovitame me enda lähedastel unustada negatiivsed tunded, aimamata, et nende kogemine aitab meid rohkem kui pidev allasurumine, vahendab Bustle.

Kurbust peetakse tihti tundeks, mida võiksime eirata, kuid tegelikult on selle tunde läbielamine tervisele pigem kasulik.

Tihtipeale on targem negatiivsetele tunnetele vastu astuda ning neid läbi kogeda. Kui me tunneme läbi halbu emotsioone, siis teisel korral ei tee need meile enam niivõrd palju haiget kui esimesel.