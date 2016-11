Vesi on meie kehale kasulikum kui tihti arvatagi oskame.

Hommikul silmad avades ning päikesekiirtest rõõmu tundes on tavapäraseks avada telefonis Instagram või Snapchat ja seejärel tuttavate uuendused läbi uudistada, vahendab Pure Wow. Peale telefoni piilumist vajavad enamus meist tassitäit kohvi, et ennast algaval päeval inimesena tunda. Mida me aga teada ei pruugi on see, et võiksime alustada enda hommikut pigem klaasitäie veega. Kindlasti ei ole see märk, et peaksime kohvi menüüst ära keelama, kuid enne kohvijoomisega alustamist on soovitatav veeklaas esmalt tühjaks juua.

Toome välja põhjused, miks on päeva alustamine veeklaasiga tervisele kasulik.