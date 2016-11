Diabeet on tänapäeva meditsiini üks suuremaid probleeme, sest üha sagenev tõbi põhjustab tõsiseid tervisemuresid. Ühiskonnale tervikuna on suhkruhaigus oluline ka majanduslikus mõttes, sest sageli haigestuvad parimas tööeas inimesed.

Diabeeti on mitut tüüpi. 1. tüüpi diabeeti ehk insuliinsõltuvasse diabeeti haigestutakse lapsena või nooremas eas. 2. tüüpi diabeet kulgeb sageli varjatuna ja umbes 25% haigestunutest ei tea, et neil on tõbi kallal.

Oma osa mängib selle tekkes pärilikkus ja elustiil. "Just ebatervislik toitumine ja vähene liikumine viivad kaalutõusu, vööümbermõõdu suurenemise ja rasvumiseni," märgib Jaanika Liinar, "Diabeedipäev 2016" projektijuht. Need loetletud tegurid on 2. tüüpi diabeedi riskifaktorid.

Diabeet võib kulgeda endast märku andmata