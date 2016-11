Tänasel rahvusvahelisel radioloogiapäeval tutvustavad radioloogiatehnikud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ultraheliuuringuid ja teisi piltdiagnostilisi võimalusi inimkeha uurimiseks.



Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Triin Kasesalu selgitas, et tänavusel radioloogiapäeval on fookuses just ultraheliuuringud, kuna tänu nendele on võimalus saada hea pilt siseelunditest, veresoontest, kilpnäärmest ning pehmetest kudedest, organismi sealjuures kahjustamata. „See on sageli lihtsaim ja kiireim viis õige diagnoosini jõudmisel,“ lisas ta.



Kell 11.45 on kõik oodatud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (Nooruse 5), kus saab teada, kuidas ultraheli toimib ja milliseid võimalusi see meditsiinis pakub. Kell 13.45 toimub ultraheliuuringute demonstratsioon, sellele järgneb ringkäik nukleaarmeditsiini- ja röntgeniklassidesse. Radioloogiatehniku õppekava üliõpilaste ja õppejõudude juhendamisel saavad külastajad ka ise proovida röntgenülesvõtete tegemist mannekeenidel.



Radioloogiatehniku ülesanne tervishoiuasutustes ongi radiodiagnostiliste ja -terapeutiliste protseduuride, näiteks röntgen-, ultraheli- ja mammograafiauuringute läbiviimine. Ainukesena koolitab Eestis radioloogiatehnikuid Tartu Tervishoiu Kõrgkool.