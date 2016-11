Alati, kui kuuled midagi superhuvitavat, ütleb keegi, et seda ei maksa pimesi uskuda. Ja tal võib tõsi olla – teadlased väidavad, et 90-95 protsenti sellest, mida meile on meie keha kohta räägitud, on lihtsalt vale. Men´s Health toob siinkohal välja kuus suurimat valet, mida meile on oma keha kohta eales räägitud. 1. Uriin on steriilne. Jah, uriin võib olla peaaegu kristallselge, kuid vaatamata sellele on Chicagos asuva Loyola Ülikooli teadlased leidnud naiste uriinist vähemalt 85 liiki erinevaid baktereid. Meeste uriini ei ole nii põhjalikult uuritud, kuid pole põhjust arvata, et selles oleksid tulemused teistsugused.

2. Sa ei jää haigeks, kui jälgid viie sekundi reeglit. Usutakse, et kui võtad mahakukkunud toidu üles viie sekundi jooksul, ei jõua bakterid sellele külge hakata. Tegelikkus on aga see, et bakterite hulk ei sõltu sellest, kui kauaks see maha lebama jäi, sest mikroobid suudavad end toidu külge haakida koheselt. Ka sellised bakterid, mis võivad sind tõsiselt haigeks teha. Kui sa sööd mahakukkunud toitu ja sind ei taba kõhulahtisus, täna lihtsalt oma tugevat immuunsüsteemi või seda, kes põranda eelnevalt puhtaks pühkis.

3. Suuremad jalad tähendavad suuremat peenist. Inglismaal analüüsiti 17 uuringut ja leiti, et ükski mehe muu kehaosa mõõt ei luba ennustada mehe peenise suurust. 4. Uneskõndijaid ohustavad paljud tervisehädad. Jah, pereliikmeid võib magades ringihulkuv pereliige küll ehmatada, kuid pereliiget üles ehmatades ei pea kartma, et ta saab infarkti, insuldi või mõne muu raske tervisehäda. Vastupidi, kui ajada uneskõndija üles, siis saab mõnikord ennetada seda, et nad end kuidagi vigastavad. Parim on siiski uneskõndija õrnalt tagasi voodisse suunata. 5. Sa kaotad enamiku soojusest peanaha kaudu. Hiljaaegu külmakambris läbi viidud uuring kinnitab, et inimene kaotab kehast soojust võrdselt igas piirkonnas. See tähendab, et müts ei hoia rohkem sooja kui näiteks püksid. Siiski tasub külma ilmaga müts pähe panna, et terve püsida.