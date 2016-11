Kui pihal laiutavad mõned üleliigsed sentimeetrid ja lemmikkleit ei mahu selga, ära heida meelt - valmista hämmastav ja maitsev rasvapõletusjook ning mõne päevaga on mure murtud.

Lisaks sellele, et see jook põletab hämmastavalt kiiresti rasvu, on see ka väga tervislik ja maitsev, kirjutab Healthy Life Tricks.

Joogi valmistamiseks võta kaks supilusikatäit õunasiidri äädikat, tass greibimahla ning üks teelusikatäis mett. Pane kõik koostisosad blenderisse ning sega, kuni jook on ühtlane.