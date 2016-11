Farmer hakkab härga tapma ja palub sulast, et see härga kinni hoiaks, et peremees saaks talle vasaraga pähe lüüa. Sulane haarabki härjast kinni, kuid farmeri käsi vääratab ja hoobi saab hoopis sulane. "Tead, peremees," ütleb sulane, "kui sa mulle teist korda ka vastu pead lööd, siis ma enam su härga kinni ei hoia."