Hoolimata, et valime endale õige kosmeetika, võib ohustada meie nahka kuivustunne. Tihtipeale teeme me kõik küll selleks, et hoida enda nahka niisutatuna, kuid alati ei sõltu nahakuivus meist, vahendab Women Health. Su toatemperatuur ei ole nahasõbralik.

Magades toas, mille temperatuur on kõrge, pead arvestama öösiti ka suurema vedelikukaotusega. Kui soovid, et su nahk sellises toas magades niiskena püsiks, siis soovitame me teha sellele lisaniisutust.

Sa kasutad nahaärritust tekitavat parfüümi. Sul võib olla väga hea lõhnaõli, kuid kui see tekitab sinu nahal ärritust ning kuivustunnet, siis soovitame selle kasutamise lõpetada Sa käid duši all liiga tihedalt. Kas teadsid, et duši all käimisest piisab ka korra päevas, tehes seda kümme minutit ja paraja temperatuuriga vee all. Kui pesed ennast kas tihti või liiga kuuma veega, siis võid samuti enda naha kuivaks muuta. Klooriga pidev kokkupuude. Ujumine võib olla heaks viisiks end tervislikuna hoida, kuid peaksid arvestama, et ujulates puutub sinu nahk kokku ka klooriga. Kloor on aga aine, mis tekitab sinu nahale kuivustunnet. Kui soovid ujumistrenniga jätkata, kuid tahaksid peatada ka nahakuivust, siis võta nõuks enne basseini astumist enda keha üle kreemitada. Teie keha on pärilikult kuiv. Tihti ei saagi me nahakuivuse vastu midagi kaasa aidata, kui oleme saanud taolise naha geneetilisel teel. Siiski aitab nahka niiskemaks muuta selle pidev kreemitamine. Sa pesed ennast kareda veega.