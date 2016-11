Enne kolesteroolitaseme määramist pole vaja söömata-joomata olla, kinnitavad ajakirjas European Heart Journal avaldatud põhjaliku uuringu tulemused.

See on esmakordne rahvusvaheline soovitus, et paastumise võib enne kolesterooli ja triglütseriidide määramist vahele jätta, vahendab meditsiiniportaal Med24.

Sellise tulemuseni jõuti 300 000 patsiendi andmeid võtteldes. Siiski on olemas ka mõned erandjuhud, mil paastuma peab. Näiteks siis, kui juhuslikust vereproovist leitakse triglütseriidide tase >5 mmol/l; hüpertriglütserideemiaga haiged, keda jälgitakse lipiidikliinikus; patsiendid, kes alustavad tugevat hüpertriglütserideemiat põhjustavat ravi, ning hüpertriglütserideemiast tingitud pankreatiidist taastuvad patsiendid.

Paljudes riikides on praegu soovituslik enne verelipiidide määramist paastuda – välja arvatud Taanis, kus juhuslikke näitusid kasutatakse edukalt juba aastast 2009. Sama soovitatakse 2014. aasta Ühendkuningriigi NICE juhendites. Sellest uuendusest on taanlaste endi hinnangul võitnud nii patsiendid, arstid kui ka laborid, see vähendab oluliselt koormust töötavatele inimestele, lastele, diabeetikutele ja eakatele. Sageli võib verelipiidid määrata kohe pärast esimest arstivisiiti ja patsiendid ei pea analüüside andmiseks eraldi tervishoiuasutusse kohale tulema.