Lauljanna Tatjana Mihhailova-Saar ütleb, et on vormikas kuni selle piirini, et ikka tantsida saaks. Sestap pole ta dieete kunagi pidanud.

"Söön ebaregulaarselt, mis on väga halb, aga nii on. Õnneks maitsevad mulle tervislikud asjad," räägib ta värskes ajakirjas TervisPluss. Ta ei ütle ära heast burgerist ja magustoiduga end ei piira.

"Kui olen näljane, siis ma ei taha stressata selle pärast, et pean veel midai kaaluma või mõõtma hakkama. Ja väljas süües muretseda, et ei saa midagi süüa, sest valikus pole seda, mida vajan," kõneleb ta.

Söömine on reisimise kõrval nimelt see, mida Tanja iga keharakuga naudib, sest need on mõlemad head hingele ja neid ei saa keegi võtta.