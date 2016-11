On üldteada tõde, et massaaž on tervisele hea, kuid pidevalt massööri juures käimine on üsna kulukas ja aeganõudev ettevõtmine. Suurepärane alternatiiv massaažile on aga massaažitooli kasutamine ning kõigest 20 minutit päevas võib teha imesid! Massaazitoolid.ee toob välja seitse põhjust, miks on massaažitool tervisele hea.

Suurem produktiivsus. Tänapäeval töötavad inimesed umbes kaheksa tundi päevas, kuid aju on võimeline efektiivselt töötama vaid kuni kuus tundi. Kiire elurütmi juures muutub tervis nõrgaks ning inimene on haigustele ja stressile vastuvõtlikum. Kvaliteetne massaaž on suurepäraseks profülaktikaks, kuid kahjuks ei pruugi kõigil olla aega ja võimalust pidevalt massööri juures käia. Seanss massaažitoolis aitab lõõgastuda ning ergutada vereringet, mis toniseerib ajutegevust. Massaažitoolis mõnulemine võimaldab kehal kogu raskuse ja pinge tooli sisse vabastada, mis kutsub omakorda esile stressi, pingeid ja lihasvalu leevendava kaalutuse tunde. Kuigi massaažitoolis istudes võib tekkida tunne, et jääd uimaseks, siis on asjad tegelikult vastupidi. Sa oled pärast seda virgunud, ergas ja paremas tujus.

Vähendab stressi. Igapäevane massaažiseanss aitab leevendada stressi ja parandada energiatasakaalu organismis. Põhiliselt saavadki terviseprobleemid alguse seisvast energiast ja aeglasest ainevahetusest, mille tulemusena tekivad näiteks spasmid, seljavalud, külmade käte ja jalgade sündroom. Töö juures tekkivate pingete ladestumise asemel on suurepärane nautida mõnusat massaaži, mis vähendab stressi ja loob õnnelikuma töökeskkonna. Paljudel massaažitoolidel on ka muusika võimalus – lase end kanda ookeani või mõne muu lõõgastava paiga helidest. Võimalus on üle enda mobiiliseadme kuulata lemmikmuusikat.

Leevendab seljaprobleeme. Paljudel massaažitoolidel on lisafunktsioonid, mis võimaldavad nautida pikki, rahustavaid, survestatud massaaživõtteid kaelalülidest nimmepiirkonnani. See kõik ravib valutavat selga.

Mudib jalgu ja vähendab pingeid. Kuna pinge, stress ja väsimus salvestuvad tavaliselt jalgadesse, elustab massaažitooli massaaž kogu keha. Õhkpadjad pigistavad, sõtkuvad, rullivad ja kiigutavad Sinu jalataldu, kandu, pahkluusid ja tallavõlvi. Massaažitooli padjad masseerivad kudesid sügavuti, tõhustades vereringet ning andes jalgadele tervema, elavama tunde.

Lõdvestab õlapiirkonda ja käsi. Kergekaalulised, ent võimsad randmepiirkonna õhkpadjad liiguvad rahustava lainetuse laadselt, mis leevendavad pingeid, soodustab vereringet ja annab kätele värske tunde. Mõlema õla all paiknevad õhkpadjad tagavad värskendava massaaži. Padjad tagavad kõige enam pinges piirkondadele maksimaalse mugavuse ja lõdvestunud tunde.

Aitab vältida sundasendit. Paraku tekivad enamike töökohtade puhul sundasendid – olgu tegemist kontoritöö või füüsilise tööga. Massaažitooli olemasolu töökohas aitab sundasendist iga päev mõneks ajaks pääseda ja lasta end mudida nii, et keha oleks värskem ja pingevabam.

Leevendab mitmeid haigusi. Massaažitooli kasutamine leevendab näiteks lülisamba osteohondroosidi, radikuliiti, kopsuhaigusi (mitteägenemise staadiumis), lihaspingeid ning lihasvalusid.