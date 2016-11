Meie vaimsele tervisele mõjub üllatavalt hästi see, kui suudame jääda positiivseks.

Armastuse edasi andmine.

Õnnelike inimeste jaoks on tähtis ka teisi enda ümber õnnelikuks teha. Seega ei jäta nad varjatuks enda rõõmuhetki, vaid soovivad näidata neid ka enda sõpradele Facebookis.

Nad peavad päevikut.

Pannes päevikusse kirja enda igapäevased mured ja rõõmud, saame me hiljem kas enda rõõmudest heaolu tunda või halvematest hetkedest üle saada.

Nad näevad alati teistes positiivsemaid külgi.

Kui soovid olla positiivne, siis peaksid teadma, et õnnelikud inimesed on need, kes üritavad teistes inimestes alati head näha. Kui sul leidub mõni isik, kes sulle väga ei sümboliseeri, siis soovitame leida temas kas või ühe meeldiva joone, peale mida muutud ka ise õnnelikumaks.

Nad aeglustavad elutempot.

Elutempot aeglustades saame me õppida enam keskenduma iseendale ja headele asjadele meie ümber.

Nad õpetavad positiivset suhtumist ka enda järglastele.