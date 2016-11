Kui tunned, et ei suuda piisavalt tõhusalt töötada või õppida, siis selles võib süüdi olla kehv keskendumisvõime, tõdeb koolitaja Tauri Tallermaa. Ja ­tuletab lohutuseks meelde uurimust, mis kinnitab, et need, kes ei suuda keskenduda hetkele, on liiga intelligentsed inimesed.

Tauri Tallermaa (Teet Malsroos)

Keegi ei suuda kogu aeg keskendunud olla, sest aju loomulik olek on uitamine, tuleb Tauri Tallermaa sõnul inimesel sellega lihtsalt leppida. "Mis ei tähenda seda, et samal ajal aju ei töötaks või tähelepanu poleks reageerimisvalmis."

Aga neile, kellel käib peas pidev virvarr, mis takistab tegemast seda, mida inimene tegelikult teha tahaks – aruannet koostada, raamatut lugeda või kas või magama jääda, – on tal viis soovitust.

Mida selgem on eesmärk või karjuvam vajadus, seda kergem on ennast kokku võtta