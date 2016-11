Enamik kaalulangetajaid on maovähenduslõikuse järel endaga rohkem rahul, kuid operatsioon võib muuta elu ka tõeliseks põrgupiinaks.

Kohtun Evega Väike-Maarjas, Georgi söögitoas. 37aastane naine näeb suure pubilaua taga istudes välja nagu väike poiss. Kui ta alkoholi tahaks osta, küsiks ma dokumenti. Raske uskuda, et veel kaks aastat tagasi oli see kõhetu naine kaks korda nii suur kui praegu. "Nii-öelda parimatel aegadel kaalusin 115 kilo," märgib ta muigamisi. Praegu väidab Eve end olevat 63kilone, kuid välimuse järgi pakuks, et tema tegelik kaal on veel viie kilogrammi võrra väiksem.

Üle-eelmisel aastal käis Eve maovähenduslõikusel, kuid ta pole vaatamata operatsiooni õnnestumisele uues kehas õnnelik. "Kaalusin isegi mao tagasi opereerimist," sõnab ta. Endise anatoomia taastamine on võimalik, kuid Eestis ei ole seda operatsiooni veel kordagi tehtud.

Eve, kes kandis poolteist aastat tagasi suurust XXL, võib pärast maovähenduslõikust häbenemata selga tõmmata kõige tillukesemad rõivad, mida poes saada. Sellegi­poolest ei ole naine õnnelik, vastupidi – ta kahetseb kibedalt, et operatsioonile läks. (Alar Truu)

"Käisin selle jutuga arsti juures ka, aga ta leidis, et midagi hullu ju pole, operatsiooni pole vaja," ütleb Eve löödult. "Kuid need mõtted käivad mul ikka veel peas." Kui maovähendusoperatsiooni hüvitas haigekassa, siis nüüd tuleks tal lõikus tõenäoliselt ise kinni maksta. "Need on suured summad – 4000–5000 eurot. Sellist raha pole väga võtta…"