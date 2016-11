"Mul tekivad kergesti sinikad, kas ma peaksin muretsema?" on küsimus, mida veresoontekirurg kuuleb sageli.

Ida-Tallinna Keskhaigla veresoontekirurg Veronika Palmiste annab sellele küsimusele vastuse Facebooki kontol. Ta ütleb, et üldiselt on vastus sellele küsimusele ei. "Kui sinikad ehk hematoomid on tekkinud kergesti aastaid ja sellega ei ole kaasnenud imelikke veritsusi, siis ei peaks sellele väga palju tähelepanu pöörama," lausub ta, et iga inimene on erinev ning seetõttu tekivad ka sinikad erinevalt. "On tõesti väga kahvatu nahaga indiviide, kellel lihtne riivamine või tugevam pigistus põhjustab nähtavaid hematoome. Tavaliselt teavad need inimesed juba ette, et sinikas tuleb kergelt ja mida siis ette võtta," märgib ta.

Millal on sinikate tekkimine alarmeeriv?

"Perearsti juurde peaks minema konsultatsioonile, kui hematoomide teke on uus nähtus ja kindlasti ilma välise mõjutuseta," soovitab ta. Kindlasti on alarmeeriv sümptom veritsus erinevatest avaustest valel ajal.

"Julgustan usaldama oma perearsti - Eestis saavad perearstid suures mahus täiendkoolitust verehüübivust mõjutavate haiguste kohta. Patsient ei pea ise dr. Google abil endale diagnoosi panema," rõhutab veresoontekirurg.