Hambatraumad juhtuvad peamiselt laste ja varateismelistega, kes veedavad vaba aega näiteks veekeskustes, rulapargis, batuudil või elamusspordikeskustes, jäähokit mängides, rattaga sõites või muud sporti tehes. Samas võib trauma tekkida ka õnnetu komistamise ja kukkumise tagajärjel. Paljud aga ei tea, et trauma tagajärjel suust ära tulnud hammast on kiire ja õige tegutsemise korral võimalik päästa ja suhu tagasi istutada.

„Esmalt tuleb hammas üles otsida. Katsuda tohib ainult hamba valgemat ehk hambakrooni osa. Kui hammas on mustaks läinud, tuleb seda lühikese aja jooksul külma vee all loputada. Kõige paremad võimalused hamba taastamiseks on siis, kui panna hammas arsti juurde mineku ajaks suhu oma kohale tagasi. Valu või ebamugavus, mida see põhjustada võib, on väike hind võimaluse eest hammas päästa. Kui hammast suhu tagasi panna ei õnnestu, siis tuleb hammas panna transportimiseks klaasitäie piima või oma sülje sisse. Hammast tohib transportida ka suus, tagumiste hammaste kõrval põse sees,“ juhendas dr. Pallase.

Dr. Pallase rõhutas, et trauma korral on hamba päästmiseks kõige olulisem kiirus. „Hammast luuga ühendavad sidemed võivad hävida tunniga. Seega tuleks soovitavalt ühe tunni jooksul jõuda hambaarsti juurde, et väljavaated hammast päästa oleksid võimalikult head. Kui peatrauma pole nii tõsine, et vajab erakorralise meditsiini osakonnas kontrolli, siis tuleks hamba päästmiseks pöörduda kindlasti hambaarsti juurde, mitte EMO-sse,“ ütles dr. Pallase.

Kõige paremad õnnestumislootused hamba suhu tagasi istutamiseks on just lastel ja varateismelistel. Sealjuures on hamba päästmine tähtis nii hammaste tervise kui ka lapse enesehinnangu ja elukvaliteedi seisukohalt. Enne kasvuea lõppu ehk orienteeruvalt enne 20-eluaastat ei saa tühja koha täiteks paigaldada implantaate. Suu aga tühja kohta ei salli ning puuduv hammas võib põhjustada olulisi hambumusprobleeme kogu eluks. 2014. aastal läbi viidud uuring näitas, et ravimata jäetud hambatraumadega koolilaste elukvaliteet ja enesehinnang olid madalamad kui lastel, kelle hambad said trauma järgselt ravitud.