Kui oled üleliigsete kilodega kimpus, katseta Brasiilia dieeti – see aitab sul kaotada kuni 12 kilo ühe kuuga. See kõik on hämmastavalt lihtne ning tervislik.

Dieeti pidama asudes tasub nimelt järele mõelda, kas see on kiire või tavapärane, soovitab Healthy Life Tricks. Kiired dieedid on reeglina tervisele ohtlikud ning pealegi kipuvad kiirustades kaotatud kilod sama kiiresti kolinal tagasi tulema. See dieet toimib aga mõistliku kiirusega ning lisaks on köögi- ja puuviljade rohke, mis tähendab, et sellest dieediga saab kätte ka vajaliku koguse vitamiine ja mineraalaineid.

Seega, kui soovid kuu ajaga kuni tosin kilo kaotada, järgi allolevat seitsmepäevast toitumiskava.