D-vitamiini puudust seostatakse väga paljude haiguste tekkega. Nüüd leidsid teadlased, et see suurendab ka riski haigestuda põievähki.

Warwicki Ülikoolis võeti vaatluse alla seitse erinevat uurimustööd, vahendab Newsmax. Viis neist rõhutasid, et D-vitamiini nappus inimese organismis suurendab riski haigestuda põievähki.

Ka läbiviidud katsed on kinnitanud, et rakud on D-vitamiini puudusest häiritud ning see mõjutab ka inimese immuunsust.

Teadlaste hinnangul on see avastus oluline, sest tugeva immuunsüsteemiga inimestel on väiksem tõenäosus vähki haigestuda. Uue uuringu valguses on ehk võimalik kasvajaid ära hoida.