Mediteerimine on üheks parimaks viisiks stressimaandamisel, mistõttu mõjub see hästi ka sinu südametööle. Hinga rahulikult sisse ja välja ning ürita keskenduda vaid iseendale.

Kui oled väsinud, siis ürita end rahustada ja proovis vajadusel tööd tehes vahepeal kontorist väljas käia, sest see aitab su pingeid maandada. Teisalt tea, et ebatervislik eluviis nagu suitsetamine, ei aita kaasa stressimaandamisele, vaid on üheks selle tekitajaks

Üheks viisiks enda vererõhku kontrolli all hoida on vähendada soolakogust sinu toidus, sest ka selle liigne tarbimine võid tekitada kõrget vererõhku.

Kui soovid enda vererõhku kontrolli alla hoida, siis peaksid jälgima enda füüsilist aktiivsust. Kõrgem aktiivsus aitab kaasa kilode kaotamisele, mis on tihti üheks kõrge vererõhu tekitajaks. Pea meeles, et füüsilise aktiivsuse jaoks ei pea sa alati jõusaali minema, vaid piisab ka pisikesest lisajalutuskäigust päevas.

Kas teadsid, et südamehaigused ründavad enam neid, kes magavad öösiti vaid paar-kolm tundi? Jah, nii see on! Seega kui soovid enda südametööd jälgida, siis peaksid muutma enda päevagraafikut nii, et saaksid ka korralikult magada.