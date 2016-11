Kas mediteerimine, ärksus ja sisemise tasakaalu otsimine ajavad sind marru? Eks see olegi eilne päev! Uus mood on hoopis raevutoad, kus saad raha eest auru välja lasta, pekstes kõik pihuks ja põrmuks.

Arvukad artiklid ja uurimused väidavad, et stressi vastu on parim vahend meditatsioon, kirjutab Soome ajakiri Me Naiset. See ei maksa midagi ja seda võib harrastada ükskõik kus, kas või poesabas seistes või kodus nõusid pestes.

Aga mis siis, kui sul on pigem tahtmine kõik kruusid-taldrikud kildudeks peksta, mitte iga liigutust tähelepanu ja armastusega vaagides zen-seisundit otsida? Ameerikas ongi selline stressiravi täiesti saadaval.

Ameeriklanna Shawn Bakerit (45) tabas äratundmishetk aastaid tagasi, kui ta nägi ühe kontserdipaiga ees noortepunti veoauto pealt vana kolu maha loopimas ja seda pesapallikurikatega pihuks-põrmuks peksmas. See tundus lõbus. Shawnis tärkas mõte inimloomade pöörane peksuhimu rahaks teha, vahendab The Guardian.