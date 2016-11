Muusika kuulamine aitab trennis unustada füüsilise koormusega kaasneva väsimuse ning motiveerib inimest paremaid tulemusi saavutama, kinnitavad teadlased.

Teadlased on viimased paarkümmend aastat uurinud, kuidas muusika treeningu ajal inimesi mõjutab, vahendab The Independent. Bruneli ülikooli spordipsühholoog Costas Karageorghise hinnangul võivad nii muusika sõnad kui rütm muuta inimese treeningu kordi tulemuslikumaks ennekõike seetõttu, et muusikat kuulates unustab inimene füüsilise koormusega kaasneva väsimuse.

Seda seletatakse asjaoluga, et muusika kuulamine aitab muust maailmast välja lõigata ning keskenduda vaid treeningule. Ka on leitud, et inimesel võib olla just üks ja kindel lugu, mis neid rohkem trenni tegema motiveerib. Seepärast julgustavad teadlased leidma endale just kõige õigemat muusikat, mis aitaks tal trenni teha ja nii vormis püsida.