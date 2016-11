Kui palju oled tundnud piinlikust ettearvamatu röhitsemise pärast? Kas teadsid, et need ei tulene vaid kindlatest tervisehädadest, vaid tihti tekitame me taolisi piinlike momente endale ise, vahendab Women´s Health.

Ka teised gaasilised joogid peale limonaadi tekitavad röhitsemist, seetõttu kui vaevled röhitsemise all, soovitame need sul menüüst välja jätta.

Liiga kiiresti süües ja toitu peaaegu ahmitsedes neelame toiduga alla ka hapniku. Hapniku allaneelamine on aga üheks peamiseks põhjuseks, miks me röhitsema kipume. Seega kui tunned piinlikust röhitsemise tõttu siis võid üritada aeglasemalt süüa.

Tihtipeale hakkame me röhitsema siis, kui meie kehas leidub liialt üleliigseid happeid. Et happeid vältida, siis peaksime jälgima kofeiinitarbimist, seda et me ei heidaks kohe peale söömist pikali, sööksime väikeste portsjonite haaval ning ei tohiks minna tühja kõhuga magama.