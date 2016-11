"Kas menstruatsiooni ajal võib seksida? Kas see on ohutu? Kas see meeldib mulle ja mu partnerile?" on üsna levinud küsimused. Vastus on, et jah võib küll. Kui silmas pidada mõningaid asju.

Terviseportaal Health pani kirja mõned punktid, mida võiksid teada seksist menstruatsiooni ajal.

• Menstruatsiooni ajal seksi rahulikult. Kui mõlemad partnerid on sellega rahul, võib menstruatsiooni ajal rahulikult seksida. See on täiesti loomulik ja ohutu tegevus mõlemale partnerile.