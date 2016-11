Praegu, 4-aastasena Mairon Robin ei kõnni ega kõnele, sest tema jalad on pisikesed ja kangestunud ning tal puudub tasakaal. Mairen Kellil on parem jalg lühenenud ja spastiline, mistõttu on tüdrukul vale kõnnimuster ning eakaaslastega on raske sammu pidada, joosta ja treppidest kõndida.

Liikumisfunktsiooni parandamiseks ja rühihäire tekke ärahoidmiseks vajavad lapsed regulaarset hipoteraapiat, mis on aga võrdlemisi kulukas ning kaksikute seisundiga seotud teiste kulutuste taustal perele üle jõu käiv. Seetõttu pöörduti Lastefondi poole, kes otsustas Maironi ja Maireni ratsutamisteraapiat toetada, kattes 80% ulatuses selle kulud, ülejäänud 20% osas aitab peret kohalik omavalitsus. Fondi toetus perele on 1620 eurot ühe aasta jooksul.



Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul on viimsel ajal fondini jõudnud üha rohkem lapsi, kellele haigusest tulenevalt on arst soovitatud ratsutamisteraapiat. "Spetsialistide kinnitusel on ratsutamisteraapia mõju nii füüsilisele kui vaimsele tervisele väga positiivne ja mitmekülgne. Paraku aga on teraapiatundide hinnad sageli paljudele peredele üle jõu käivad, mistõttu on meil väga hea meel, et saame tänu heade annetajate toele peredele abiks olla," räägib ta.