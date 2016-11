Oktoober oli Pelgulinna sünnitusmajas töine kuu, teiste uute ilmakodanike seas aidati loomulikul teel ilmale ka kaks tuharseisus last.

Tuharseisus laste emmed sünnitasid käpuli asendis, arstide ja ämmaemandate abiga.

Tänapäeval on lapse vaagnaotsseisu puhul loomulikul teel sünnitused suhteliselt harvad. Sagedamini toimuvad sünnitused vaagnaotsseisu korral keisrilõike teel, kuid õigete abistamisvõtete abil ja liigseid riske võtmata saab loomulikul teel ilmale aidata ka teatud osa vaagnaotsseisus lapsi.

See on võimalik juhul, kui naistearst on uuringute põhjal riskid madalaks hinnanud ning naine soovib ise sünnitada või on loomuliku sünnituse suhtes positiivselt meelestatud.

Oktoobris nägi Pelgulinna sünnitusmajas ilmavalgust 265 last, neist poisse 129 ja tüdrukuid 136. Kaksikuid sündis möödunud kuul kaks paari, esindatud oli nii poiste- kui tüdrukutepaar.