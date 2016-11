„Meie sõnum on teadvustada sõeluuringutel käimise vajadust ja seda, et rinnavähki haigestumise risk on kõrge ka vanemaealiste naiste hulgas ning Eestis tuleks rinnavähi sõeluuringut laiendada vanematele naistele nii nagu see on teistes Euroopa riikides,“ lausus Regionaalhaigla radioloogiakeskuse juhataja dr Maret Talk. (LIIS TREIMANN)