Oma kallimaga ühes voodis magamine võib tähendada terviseprobleeme, meeleoluhäireid ja räsitud välimust, ilmneb värskelt läbi viidud uuringust.

Inglismaal läbi viidud uuringus väitis nimelt 29% vastanuist, et nende kallim on nende halva une põhjuseks, vahendab The Sun. Ebakvaliteetne uni tähendab aga hulgaliselt terviseprobleeme. Varasemad uuringud on nimelt kinnitanud, et ebakvaliteetne uni suurendab depressiooni, südamehaiguste, insuldi ja hingamishäirete riski, samuti suurendab see võimalust enesetappudeks ja abielulahutusteks. Lisaks mõjub magamatus hävitavalt meie nahale.

Seepärast olekski teadlaste hinnangul parem kallimast eraldi voodis magada, sest see, et kaks inimest oleksid sarnaste uneharjumustega, on üsna haruldane