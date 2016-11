Et jääda algaval külmetuste-viiruste hooajal terveks, on mõistlik liikuda piisavalt ning tarbida vitamiine. Kõige olulisem roll on siiski toidul – et mitte haigestuda, toitu tervislikult. Millised toite ja toiduaineid võiks siis talvehooajal eelistada?

Küüslauk. Küüslaugul on väga tugev antibakteriaalne toime ning see puhastab ja kaitseb keha. Hea oleks küüslauku süüa toorelt.

Veiseliha. Kui tahad tugevdada oma immuunsüsteemi, söö veiseliha. Selles on palju tsinki, mis soodustab valgeliblede tekkimist ja mis omakorda kaitsevb Sinu keha. Lihast saadav lisaproteiin soodustab sedagi, et keha suudab vastu seista infektsioonidele.

Sibul. Toorelt sibulat süües kaitsed end põletike, gripi ja külmetuste vastu.

Greibiseemne õli. See hoiab bakterid ja viirused organismist eemal ning tugevdab immuunsüsteemi.

Mädarõigas. Mädarõikal on tugev nakkusvastane toime ning see ergutab vereringe tööd. Samuti on mädarõigast kasulik süüa, ravides bronhiiti, kopsupõletikku, neerukive ja kuseteedepõletikku.

Lõhe. Sügisel ja talvel on päikest näha õige vähe, mistõttu januneb keha D-vitamiini järgi. D-vitamiin on aga hädavajalik, et seista vastu külmetuste ja gripile. Kõige rohkem D-vitamiini leidub lõhes, mistõttu võiksid seda talvisel ajal tihedamalt oma menüüsse sättida.

Probiootilised tooted. Et meie immuunsüsteem suudaks haigustele vastu panna, peab seedimine korras olema. Seetõttu on mõistlik tarbida probiootilisi tooteid – näiteks Eestis loodud ja rahvusvaheliselt palju tunnustust saanud bakter TENSIAt. Bakter toodab oma elutegevuse käigus vererõhku langetavaid ühendeid, kaitseb organismi liigse oksüdatiivse stressi, vähendab toiduinfektsioonide riski surudes piimatoodetes alla juhuslikke haigusi tekitavaid baktereid ja suurendades organismi vastupanu sooleinfektsioonidele. Samuti suurendab kasulike laktobatsillide üldhulka soolestikus, mis kindlustavad toitainete lõhustamist kergemini omastatavateks ühenditeks.

TENSIA bakterit sisaldavad E-Piima toodetud Harmony sarja juustud ja sulajuustud. Teadusuuringud tõestavad, et probiootilist Lactobacillus plantarum tüve TENSIA sisaldava Harmony juustu korrapärane tarbimine 50 grammi päevas vähemalt kaheksa nädala jooksul aitab hoida südame-veresoonkonna ja südame tervist ning langetab vererõhku. Loomulikult on oluline on meeles pidada, et toit ei ole ravim ja juustuga, isegi kasulikke baktereid sisaldava juustuga, ei saa haigusi ravida. Küll aga stimuleerib kasulike bakterite sissevõtmine immuunsüsteemi, mis on ülioluline haiguste vastu võitlemisel.