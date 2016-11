Halba jagub elus kuhjaga, kuid kõike seda on võimalik alati ka pigem heas valguses vaadata.

Kui tunned, et su pähe tekkivad mõtted on negatiivsed, ürita neid teadlikult positiivseks mõelda.

Kui lased enda ümber inimesi, kes on rõõmsad, muutud selleks ka ise.

Kui sa tunned, et su ümber on inimesed, kes sind negatiivseks muudavad, siis ära karda nendega suhteid lõpetada.

Kui sa tunned, et mõni juhtum on äärmiselt ebameeldiv, siis mõtle sellele, mis oleks võinud veelgi hullemini minna. Nii muutub sinu nägemus suurest probleemist oluliselt väiksemaks.

Tee endale selgeks, et elu võibki raske olla. Kuid raskuste kõrval püüa märgata enda ümber pisikesi asju, mis elu ilusaks teevad. Olgu selleks kasvõi tänutunne, et sul on võimalik juua puhast vett.