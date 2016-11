New Yorkist pärit dermatoloogi Melanice Grossmani sõnul tekib akne enamjaolt läbi geenide. Siiski leidub aga mitmeid tegureid, kuidas võime akne saada väliste tegurite kaudu.

"Akne võib tuleneda ka kosmeetikast, mida me näole paneme", sõnas dermatoloog.

Kolmandaks võib olla akne põhjuseks vale eluviis. Siinkohal on Dermatoloogi sõnul oluline meeles pidada, et meie liikumine ja uni oleksid paigas ning et oskaksime ka hoiduda liigsest stressist.