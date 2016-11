Emakakaelavähi sõeluuringus on 2016. aasta 9 kuuga osalenud 34% sihtrühma kuuluvatest naistest. Aktiivseimad on olnud Saaremaa, Pärnumaa, Järvamaa ja Hiiumaa naised, kus on emakakaelavähi sõeluuringus osalenud vastavalt 39%, 37%, 37% ja 36% sihtrühma kuuluvatest naistest. Madalaim on osalus olnud Viljandimaal, kus on sõeluuringus osalenud 26% sihtrühma kuuluvatest naistest.

2016. aasta esimese 9 kuuga on rinnavähi sõeluuringus osalenud 41% sihtrühma kuuluvatest naistest. Väga aktiivselt on oma tervise eest hoolt kandnud sõeluuringus osaledes Hiiumaa (68% sihtrühmast), Jõgevamaa (63%) ja Võrumaa (62%) naised. Aktiivsus on kõige madalam olnud Saaremaal, kus on rinnavähi sõeluuringus osalenud kõigest 13% sihtrühma kuuluvatest naistest.

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks. Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule 30–55 ja rinnavähi sõeluuringule 50–62 aastaseid naisi.

Julgustame kõiki sel aastal sihtrühma kuuluvaid naisi aasta lõpuni veel sõeluuringutes osalema! Ravikindlustatud naistele on sõeluuringud tasuta.

Kaugelearenenud emakakaelavähijuhte saab ennetada

Emakakaelavähi varajased sümptomid jäävad naisele tihti märkamatuks ning ta tunneb ennast täiesti tervena. Emakakaelavähi suurimaks tekkepõhjuseks peetakse inimese papilloomiviiruse (HPV) mõningaid vorme, mis levivad peamiselt seksuaalsel teel. HPV viiruse tekitatud rakumuudatusi diagnoositakse PAP-testiga. Haigestuda võivad igas vanuses naised ning pärilikkus ei mängi siin rolli.

Oma tervise huvides on väga oluline turvaline seksuaalkäitumine ja PAP-testi regulaarne tegemine, see võimaldab välja selgitada muutuseid rakkudes ning vähieelseid seisundeid. PAP-test on valutu ning osa tavapärasest günekoloogilisest läbivaatusest.

HPV tekitatud rakumuutused ja vähieelsed seisundid võivad areneda isegi 10–15 aastat. Regulaarsel kontrollimisel ja õigel ajal avastatuna on need aga kergesti diagnoositavad ning ravitavad, see omakorda võimaldab ravi tulemusena täielikku tervenemist. Seega oleks võimalik ennetada peaaegu kõiki kaugele arenenud emakakaelavähi juhtumeid.

2016. aastal kutsutakse emakakaelvähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986.

Varases staadiumis rinnavähk endast märku ei anna

Enamasti pöördutakse arsti juurde rinnavähi kahtlusega siis, kui rinnas avastatakse n-ö tükk. On olemas aga siiski ka teisi ohumärke, näiteks muutunud rinnakuju (näiteks naha sissetõmme rinnal), rinnanibu sissetõmme, eritis rinnanibust, rinna nahavärvi muutus või kaenlaaluste lümfisõlmede suurenemine. Tihti on haigus selleks ajaks juba algkoldest kaugemale levinud.

Rinnavähki on võimalik avastada aga juba varem. Üks selline võimalus on sõeluuringute käigus kasutatav rinnanäärme radioloogiline uuring ehk mammograafia. Väikese kiirgusdoosiga mammograafia on tervisele ohutu.

Varakult avastatud rinnavähk on paremini ravitav, võimaldab vajadusel kasutada rinda säästvaid operatsioonimeetodeid ja on tervenemise eelduseks.

2016. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966.

Osalemiseks ära jää kutset ootama

Naised, kelle sünniaasta on kutsutavate sünniaastate nimekirjas ja kellele pole viimase kahe aasta jooksul tehtud rindade uuringut või viimase kolme aasta jooksul PAP-testi, saavad sõeluuringus osalemiseks nimelise kutse.

Et kutse saadetakse rahvastikuregistris olevale aadressile, tuleb kontrollida, kas see on õige – muidu ei jõua kutse adressaadini. Seda saab hõlpsalt kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee. Koos paberkutsega saadetakse E-Tervise patsiendiportaali www.digilugu.ee ka elektroonne kutse, mis on nähtav saatekirjade alt.

Sõeluuringul osalemiseks ei pea aga kutset ootama jääma. Kui teie sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt helistada kõige sobivamasse tervishoiuasutusse ning end vastuvõtule kirja panna. Registreerumisel kontrollitakse eelkõige teie sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument.

Rinnavähi sõeluuringus kasutatavat rindade mammograafilist uuringut saab teha mammograafiabussis või maakonnahaiglas. Raviasutuste ja liikuva mammograafiabussi asukohad ja kontaktid on kergesti leitavad haigekassa kodulehel asuvast kaardirakendusest.

KUS SÕELUURINGUID TEOSTATAKSE?

Emakakaelavähi sõeluuringule registreerumine:

Ida-Tallinna Keskhaigla: tel.6661 900

Lääne- Tallinna Keskhaigla: tel. 6261 314

Põhja-Eesti Regionaalhaigla: tel. 6171 049

Fertilitas (Viimsi, Tallinn): tel. 6059 600, 6059 601

Medicum (Lasnamäe, Tallinn): tel. 6050 601

Dr Parve Naistearstid (Arvenos OÜ) Tallinnas: Tel. 6405 506

Tartu Ülikooli Kliinikum : tel. 7319 100

Jõgeva Haigla: tel. 7766 220

Viljandi Haigla: tel. 4352 076

Põlva Haigla: tel. 7999 199, 7999 198, Räpinas 7999 243

Valga Haigla: tel. 7665 100

Lõuna-Eesti Haigla: tel. 7868 466 (polikliinik, kl 9-14); 7868 542 (haigla, kl 9-15), 7868 569

Pärnu Haigla: tel. 4473 300, 4473 511

Rapla Maakonnahaigla: tel. 4890 738, Märjamaal 4821 495

Kuressaare Haigla: tel. 4520 129

Hiiumaa Haigla: tel. 4632 085

Läänemaa Haigla: tel. 4725 800

Narva Haigla: tel. 3561 144

Ida- Viru Keskhaigla: tel. 3311 133

Järvamaa Haigla: tel. 3848 132

Rakvere Haigla: tel. 3229 780

Rinnavähi sõeluuringule registreerumine:

Tallinnas ja Harjumaal

Põhja-Eesti Regionaalhaigla(Sütiste tee 19): tel. 6172 405, 5300 6334

Mammograaf Rinnakliinik (Sütiste tee 17), tel. 6274 470

Ida-Tallinna Keskhaigla, Magdaleena Polikliinik Diagnostikakeskus (Pärnu mnt 104): tel. 606 7684, 5362 8909

Mujal Eestis

Pärnu Haigla (Ristiku 1, Pärnu), tel. 4473 561

Tartu Ülikooli Kliinikum (Puusepa 8), tel. 7319 411

Läänemaa Haigla (Vaba 6, Haapsalu), tel 4725878

Ida-Viru Keskhaigla (Ilmajaama tn 14, Ahtme), tel. 3378 711

Narva Haigla (Haigla 5, Narva), tel. 3572 737

Liikuva mammograafiabussi ajakava:

Kuressaare (Kuressaare Haigla, Aia 25): 26. september – 18. november. Tel 6274 470

Tartu (Tartu Kaubamaja peasissekäigu juures, Riia 1, Tartu): 28. november – 17. detsember. Tel 7319 411