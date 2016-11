Ravimiamet teatas levinud liigeseravimi Glucadol tarneraskustest, mis kestab eeldatavasti veebruari lõpuni.

Müügiloa hoidja Takeda Pharma AS teatas ravimi Glucadol 400 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine glükoosamiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2017. a veebruari lõpuni. Hetkel on ravim veel apteekides saadaval, samuti on saadaval teised glükoosamiini sisaldavad ravimid teistelt müügiloa hoidjatelt.

Glükoosamiin on kehaomane aine, mis on moodustunud glükoosist (suhkrust). See osaleb liigeskõhre ainevahetuses ning seepärast kasutatakse seda kerge kuni mõõduka raskusega osteartroosi sümptomaatiliseks raviks.