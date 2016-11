Paljudele töödeldud toitudele lisatakse õli- ja veebaasil koostisosade segunemise soodustamiseks emulgaatoreid, värske uuringu kohaselt võivad need olla soolevähi põhjustajaks.

Ajakirjas Cancer Research avaldatud uuringus söödeti hiirtele veega koos kolme kuu jooksul kahte kõige levinumat emulgaatorit, polüsorbaat 80 (E433) ja karboksümetüültselluloosi (E466). Selle ajaga tekkis katsealuste soolestikku keskkond, mis soodustab kasvajate tekkimist, vahendab Time. Seda, et emulgaatorid mõjutavad hiirtes elavaid häid baktereid, on uurimustöö juhid leidnud juba varemgi.

Teadlased ei ole kindlad, kas sellised tulemused võiksid esineda ka inimestel.

Värskest uuringust selgus, et paljudele töödeldud toitudele lisatud emulgaatorid tekitasid loomadel kasvajaid. Samas on teadlaste sõnul ohumärk see, et paljudest kasutatavatest emulgaatoritest uurisid nemad vaid kahte ning need andsid üsna hirmutavaid tulemusi. Selle baasilt soovitavad nad inimestel kodus ise rohkem süüa teha.