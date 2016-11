Ärritunud soole sündroom. Sel puhul tunned pikka aega, et ühel päeval on kõht paisunud, kuid järgmine päev jälle normaalne, kirjutab Mirror. Selline üle päeva muutuv tunne toob tihti kaasa valu, kõhukinnisuse ja kõhulahtisuse.

Sa ei ole rase ega kaalus juurde võtnud, kuid vaatamata sellele ei mahu lemmikteksad enam jalga - need on vöökohalt kitsad ja pigistavad. Mis toimub?

Tegu võib olla funktsionaalse häirega, mis ei tähenda, et su soolestikus oleks midagi valesti, kuid sooletik töötab mingil põhjusel ebanormaalselt.

Ärritunud soole sündroomi sümptomeid on igatahes võimalik leevendada. Näiteks aitab, kui vähendad toidus teravilja ja kiudainete osakaalu. Et asi toimiks, katseta seda dieeti vähemalt kolm kuud. Abi võid saada ka jogurtist.

Kõhupuhitus on punnkõhu põhjuseks, kui kõhutuul liigub normaalselt, kuid muid sümptomeid ei esine.

Kui see sind häirib, vähenda toidulaual süsivesikute hulka, näiteks unusta ära oad, kaunviljad, brokkoli, kapsas, mustad ploomid, õunad. Samuti söö aeglaselt ja pööra tähelepanu toidu närimisele.

Tsöliaakia võib punnkõhu põhjuseks olla juhul, kui tunned end tihti väsinuna, oled kaotanud nähtava põhjuseta kaalu ja kannatad kõhuvalu. See on haigus, mille vallandavad päriliku eelsoodumusega isikutel nisust, rukkist, odrast ja võimalik, et ka kaerast valmistatud toidud ja tooted. Kurda oma muret perearstile, kes selgitab välja võimaliku gluteenitalumatuse ning annab juhiseid edasiseks.

Hormonaalsed kõikumised, näiteks enne menstruatsiooni, võivad aeglustada soolte tööd, mistõttu liigub toit läbi keha aeglasemalt, tekib puhitus ja kõhukinnisus.

Abi saad pikematest jalutuskäikudest, vee joomisest, samuti peaksid sööma palju puuvilju, köögivilju ja täisteratooteid.

Munasarjavähk. Kui puhitus ja punnkõht on püsivad, tasub nõu pidada naistearstiga. Munasarjavähi sümptomid kipuvad olema üsna ebamäärased, mistõttu diagnoositakse seda tihti ka liiga hilja.