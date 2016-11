„Eestis on jätkuvalt HIV-epideemia, me oleme endiselt haigestumiste arvuga Euroopa mustad lambad ehk nakatunute arv on meil Euroopas kõrgeim,” nendib Riigikogu liige, Riigikogu HIV-ennetuse töörühma esimees Vilja Toomast.

Täna toimub Riigikogus avalik ümarlaual „UNAIDS-i eesmärk HIV positiivsetest 90% diagnoositud, 90% ravitud, 90% nakatamisvabad – kas ja kuidas võimalik ka Eestis?“. Vilja Toomast rääkis, et teadaolevalt on Eesti viies ravikeskuses jälgimisel üle 5000 HIV-positiivse patsiendi, üle 3500 saab antiretroviirusravi ja ei nakata teisi. "Paraku on see vaid kolmandik HIV-positiivsetest," nentis ta.

Vilja Toomasti sõnul on sellest teemast kõneldes olulisel kohal stigmaküsimus. "Kui ma kolleegidega Riigikogus räägin, et tuleb selline vajalik üritus, nagu täna, ei saa ma positiivset vastukaja. Inimesed ei pea seda jätkuvalt oma teemaks," nentis Toomast, et seni, kui ei mõisteta, et HIV-i võib nakatuda igaüks, epideemia ei peatu