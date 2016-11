"Ma julgen väita, et keskmine eestlane mõtleb, et kui mul on HIV, siis on elu läbi. Teadusuuringutele põhinedes teame aga, et HI-viirusekandja võib tegelikkuses elada kauem kui inimene ilma HIV-ita," märkis Ravimitootjate Liidu esindaja Hanno Püttsepp täna Riigikogus toimuval avalikul HIV-teemalisel ümarlaual.

Hanno Püttsepa sõnul on põhjus lihtne: HIV-positiivne patsient külastab arsti vähemalt kaks korda aastas ning siis avastatakse tal ka teisi võimalikke tõbesid varakult. "Hirmust, et HI-viirusega on elu läbi, tuleb üle saada," rõhutas Püttsepp.

Ravimitootjate Liidu esindaja sõnul on viimase aasta jooksul toimunud olulisim muudatus see, et ravi saavad kõik HIV-positiivsed patsiendid ning see on kooskülas ka rahvusvaheliste ravijuhenditega. "Veel aasta tagasi ootasime, kui HIV-positiivne patsient jääb nii haigeks, et saaks tema ravi alustada," lausus ta.

HIV-epideemia lõpetamiseks Eestis tuleb tema sõnul tagada, et viirus ei kanduks nakkusekandjailt mittenakatunuile. "Et viirus ei kanduks, peavad kõik HIV-positiivsed saama ravi ja seda ka korrektselt võtma. Kui nad võtavad ravi korrektselt, siis tegelikkuses on viiruse edasikandumine mittenakatunule kaitsmata vahekorra ajal vaid 1%," rõhutas ta.

Et kõik viirusekandjad aga üles leida, on vaja inimeste testimist.