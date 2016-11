“Tegelikult me ei tea, palju Eestis HIV-positiivseid elab,” nentis nakkusarst Kai Zilmer täna Riigikogus toimuval HIV-i teemalisel avalikul ümarlaual. Tema sõnul loevad nakkusarstid kokku neid, keda nad on reaalselt näinud ning ma lõpu seisuga on teada 5290 HIV-positiivset inimest.

Ravi saavad Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi esindaja Kai Zilmeri sõnul 3800 inimest ning korra kahe aasta jooksul käib arsti juures 4200 inimest. "Ravile minejaid on õnneks üha rohkem," märkis ta.

Kai Zilmer rõhutas, et unustada tuleb, et HIV on narkomaanide haigus. "See on kahjuks tavaliste töötavate normaalsete inimeste haigus. Kuid on murelikuks tegevad nähtused ning olemas väikesed numbrid, mis tasapisi suurenevad – näiteks puudutab see riskirühma meestega seksivad mehed. Nende hulgas nakatunute arv vaikselt kasvab. Me peame meetmeid tõhustama, et puhangule piir panna,” märkis ta.

Tänavu on 11. novembri seisuga Eestis diagnoositud 188 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9451 inimesel, sealhulgas aids 487 inimesel. Eesti on uute HIV juhtuda arvu poolest 100 000 elaniku kohta Euroopa Liidus esikohal.