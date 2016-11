"HIV-epideemia kestmine on üllatav nii teadlaste kui arstide jaoks," märkis infektsionist Pilleriin Soodla täna Riigikogus toimuval avalikul HIV-teemalisel ümarlaual, et paljud on nakatunud juba tükk aega ilma sellest ise teadmata.

„Mina uurin oma doktoritöö raames HIV esmaseid nakatunuid – neid, kes on uue diagnoosi saanud,” ütles infektsionist Pilleriin Soodla.

“Püüdsime erinevate analüüsidega kindlaks teha, kui kaua on meie juurde jõudnud HIV-nakatunud juba viirusekandjad olnud. HIVi puhul võib olla nakatunud päris kaua, ilma et inimene seda ise teaks. Uurimistulemustest selgus, et kolmandik oli nakatunud aasta enne diagnoosimist. See tähendab, et Eestis et meil on suur hulk väga värskelt nakatunuid, mis omakorda tähendab, et HIV epideemia Eestis kestab. Need andmed on tegelikult üllatavad nii teadlaste kui arstide jaoks," märkis Soodla.

Pilleriin Soodla ütles, et HI-viirusekandjad on ka tunnistanud, et nende perearst pole neilt küsinudki, kas nad on HIV positiivsed või mitte. "Kõik perearstid peaksid aga oma patsiente tundma, HIV-testi tegemine peaks olema sama normaalne nagu vererõhu mõõtmine või kolesteroolinäidu kontrollimine," rõhutas ta.