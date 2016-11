Varasematest uuringutest on teada, et migreenihaiged haigestuvad sagedamini ajuveresoonte haigustesse – nii isheemilisse kui ka hemorraagilisse insulti.

Hiljaaegu jälgiti USA meditsiiniõdede tervise uuringu programmi käigus 115 541 naist, kes uuringusse kaasamise ajal olid vanuses 25–42 eluaastat, vahendab meditsiiniportaal Med24. 20 aastat kestnud jälgimisperioodi jooksul haigestus neist 1329 isikut mingisse südame-veresoonkonnahaigusse, neist 223 suri. Migreen oli diagnoositud 15,2%-l vaatlusalustest.

Andmete analüüsil ilmnes, et migreeni põdevatel isikutel oli migreeni mittepõdevate isikutega võrreldes peaaegu poole suurem risk haigestuda elu jooksul südameinfarkti, ajuinsulti või koronaarhaigusesse. Migreen osutus raske kardiovaskulaarse haiguse riskiteguriks, sõltumata teistest tuntud riskiteguritest nagu ülekaalulisus, arteriaalne hüpertensioon, hüperkolesteroleemia, suitsetamine.

Ei ole selge, millised on migreeni ja kardiovaskulaarsete haiguste omavahelise seose ja väljakujunemise mehhanismid. Võib arvata, et tegu on süsteemse endovaskulaarse süsteemi häirega. Praeguste teadmiste alusel ei ole ka võimalik anda soovitusi migreenihaigele selle kohta, kuidas vältida haigestumist eespool nimetatud südame-veresoonkonnahaigustesse.