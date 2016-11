Meie telefon võib suuresti paljastada meie toitumist ning eluviisi.

California teadlased avastasid, et läbi kõige mida me päeva jooksul tarbime või kus kohtades me käime, tekivad meie telefonile päeva jooksul molekulid, mis paljastavad seeläbi meie elustiili, vahendab BBC.

Uuring viidi läbi San Diego Ülikoolis Galifornias, kus testiti 40 täiskasvanut koos nende mobiiltelefonidega.

Teadlaste sõnul said nad telefoni järgi määrata näiteks kasutaja sugu, leides telefonilt kosmeetika kasutamise tunnuseid. Teisalt saab telefoni kaudu näha isiku lemmik kohvijooke, tema toitumisharjumusi, alkoholi eelistusi, kas ta kasutab päikesekreemi ning ka seda, kas isik armastab aega veeta pigem värskes õhus või naudib ta pigem tubast eluviisi.