Naine ütles et alguses ei saanud ta arugi, kui erilised lapsed tal on.

Kate Hill põeb polütsüstiliste munasarjade sündroomi. See on hormonaalne häire, mille puhul ovulatsioonid ei toimu. Naine sai selle vastu hormoonravi ning jäi rasedaks. Ta sünnitas kaksikud tütred Charlotte ja Olivia, kel oli erinev sünnikaal ning veregrupp.

Nimelt kui naine lapseootele jääb, siis ovulatsioonid peatuvad. Kuid mõnikord väga harva võivad munarakud ka raseda kehas siiski edasi küpseda. Just see Hilliga juhtuski.

Ta oli juba mõned päevad rase olnud, kuid vabanes uus viljastumisvalmis munarakk ning ka see ühines seemnerakuga. See on nii haruldane sündmus, et maailmas on teada vaid kümmekond juhtumit.