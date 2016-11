On olemas lõokese ja öökulli tüüpi inimesi. Teadlased väidavad, et lõokestel on öökullide ees üks kindel eelis – hommikuti on inimesed kõikvõimalikele viirushaigustele vähem vastuvõtlikud.

Nimelt leidsid teadlased, et õhtuti on inimesed erinevate nakkuste suhtes kümme korda vastuvõtlikumad, vahendab Glamour. Teadlaste hinnangul on sestap väga oluline see, mis kell me pisikutega kokku puutume.

Igatahes võib nende kinnitusel hommikul bussiga tööle sõites olla täiesti rahulik. Õhtul koju sõites tasuks end aga küll viiruste eest kaitsta, sest siis on inimene viirustele vastuvõtlikum.

See võib olla ka põhjuseks, miks on graafikuga tööl ja rohkem õhtuti ning öösiti töötajad tihedamini haiged.