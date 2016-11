Kuigi riigiti see arv erineb, surevad mehed naistest keskmiselt viis aastat varem. See statistika võiks panna mehi enda eest paremini hoolitsema.

Üle maailma suitsetab 40% meestest, samal ajal, kui naistest suitsetab vaid 9%, väidab Maailma Terviseorganisatsioon. See, et suitsetamine on tervisele kahjulik, pole enam ammu uudis – selle tegevusega võib teadlaste hinnangul oma eluiga lausa 15 aasta võrra vähendada.

Hea uudis on aga see, et suitsetamisest loobumine vähendab enneaegse surma riski – viisteist aastat pärast suitsetamisest loobumist on südamehaiguste riskid täpselt sama suured kui mittesuitsetajail.

2. Mehed surevad liigse alkoholilembuse tõttu.

Meestel on suurem tõenäosus langeda alkoholismi küüsi ning kaks korda suurem tõenäosus istuda autorooli purjus peaga, mis omakorda suurendab alkoholiga seotud vigastuste ja ka surma riski. Alkoholism suurendab ka tõenäosust haigestuda suu-, kurgu-, maksa- ja soolevähki.

Parim asi, mida selle puhul teha, on kontrollida oma alkoholitarbimist. Kui sa täielikult loobuda ei suuda, piira joomist ühe-kahe napsuni päevas.

3. Mehed surevad, sest nad ei käi arstil.

Meestele miskipärast arsti juures käia ei meeldi – lausa üks mees neljast ei ole oma arsti näinud üle aasta. See aga on suur probleem, sest nii diabeedile kui kõrgele vererõhule varakult jaole saamine aitab vältida nende haiguste arenemist tõsiseks terviseprobleemiks. Vanemad mehed peavad kindlasti silma peal hoidma ka soolevähil, mille sõeluuringut tehakse nüüd Eestiski, ning eesnäärmel.

Sestap – ole ometi mees ja mine arsti juurde.

4. Mehed surevad stressi tõttu.

Ligi kolmandik mehi tunneb iga aastaga stressitaset tõusvat, mehed aga ei taha tajuda stressi mõju ülejäänud tervisele. Pidev stressisolek põhjustavad aga nii vererõhu kui kolesteroolinäitude tõusu, mis suurendab omakorda riski haigestuda südame isheemiatõppe, infarkti või insulti.

Seega, kui sa tahad elada kauem, alusta võitlust stressiga kohe.

5. Mehed sooritavad rohkem enesetappe.

Meeste suitsiidid moodustavad kõigist enesetappudest 80%. Üks võimalik põhjus sellel on, et mehed ei tunnista oma stressi olemasolu, see areneb aga edasi depressiooniks. Oma vaimsete häirete mittetunnistamine jätab nad aga ka vajaliku arstiabita, samuti kaovad sellises seisundis sõbrad.