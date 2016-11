Kui võtad valuvaigisteid õigesti, on need üldiselt ohutud ja tõhusad. Kuid üheksa inimest kümnest tarvitab valuvaigisteid valesti ning riskib üleannustamise tõttu neeruprobleemidega, sisemiste verejooksude ja teiste raskete tervisehädadega. Men´s Health toob välja neli kõige levinumat viga valuvaigistite tarvitamisel, mis võivad olla inimesele eluohtlikud. 1. Inimesed võtavad liiga palju tablette. Paljud eeldavad, et annust kahekordistades mõjuvad ravimid tõhusamalt. Kuid tegelikkuses suurendab see lihtsalt kõrvaltoimete või mürgistuse riski, rääkimata sellest, et valu ei pruugi taanduda. Tasub meeles pidada, et enamik valuvaigisteid on efektiivsed siiski ettenähtud doosides ning päeva soovituslikku annust ületada ei tohi. Kui seda teha, siis riskib inimene iivelduse, seedehäirete, kõrvetiste, lööbe ja isegi maksa- ning neerukahjustusega.

2. Inimesed võtavad valuvaigisteid liiga tihti. Valuvaigisteid ei tohiks võtta väga sageli. Näiteks paratsetamooli igapäevaselt tarbides suureneb risk maksapuudulikkuseks ja isegi enneaegseks surmaks. Ja kuigi igapäevaselt võib väikeses koguses aspiriini olla kasulik südamele, mõjub see hävitavalt maole ja soolestikule – uuringud on leidnud, et igapäevane aspiriini tarvitamine võib tõsta sisemise verejooksu riski 55%. Kui sa leiad, et sul on mõne tervisehäda tõttu tarvis valuvaigisteid igapäevaselt tarvitada, tehke koos arstiga kindlaks põhiprobleem ning leidke parim raviviis.

3. Inimesed ei tea, et valuvaigistitel on erinev toime. Näiteks ibuprofeen on mittesteroidne põletikuvastane ravim, mis aitab kehas ka teatud põletikke alandada. See on suurepärane ravim näiteks artriidi korral, kuid ei pruugi olla tõhus peavalu leevendaja. Siis võiks olla parimaks valikuks hoopis paratsetamool, kuna see mõjub aju valuretseptoritele. Ka on erinevatel valuvaigistitel erinevad kõrvalmõjud. Näiteks alkohoolikutel tõstab paratsetamooli tarbimine neeruhaiguste riski, kõrgvererõhuga kimpus olijail suurendab naprokseen või ibuprofeen südamehaiguste või insuldiriski. Kuidas leida õigeim ravim? Räägi apteekrile oma kroonilistest tõbedest ja maini, milleks ravimit vajad.