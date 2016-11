Jõid eile õhtul liiga palju? Enne, kui hakkad neelama valuvaigisteid, sööma rasvast toitu või rüüpama kanget kohvi, loe seda. Kui tegu on pohmellist ülesaamisega, ei tundu ükski soovitus liiast – põhiline on hea enesetunne tagasi saada. Kuid tegelikkuses on nende soovituste seas palju mitte paikapidavat, kirjutab Men´s Health ning toob välja kaheksa tegevust, mida pohmelliga küll teha ei tohiks. · Peale joomine. Kuigi esialgu võib tunduda, et pohmelli saab leevendada ka hommikul alkoholi tarbides, lükkab see tegelikkuses pohmelli vaid edasi. Lisaalkohol võib muuta su küll rahulikumaks, kuid perspektiivis kahjustab see su maksa ja aju. Rääkimata sellest, et peavalu on pärast sellist tegevust kordades hullem.

· Valuvaigisti või aspiriini võtmine enne magamajäämist. Need võivad küll leevendada dehüdratsiooni tõttu maksas tekkivat põletikuprotsessi. Garantiid, et tablettide neelamine pohmelli ära võtab, ei ole. Pigem peab maks siis alkoholi põletamise kõrval tegelema ka ravimite töötlemisega, ta koormub üle ning pikemas plaanis mõjub selline tegevus maksa kahjustavalt.

· Leiva söömine enne napsutamist. Tegelikkuses tuleks enne joomist kõht täis süüa ning ei ole vahet, mida sa sööd. Kuigi on leitud, et rasvase toidu söömine mõjutab alkoholi imendumist organismi. Igatahes, kui kõht on täis, aeglustub alkoholi imendumine organismi. · Pohmelliga magamine. Liikumatult lamamise asemel aitab pohmelli leevendada hoopis jalutamine – nii hakkab keha kiiremini tööle ning ta suudab alkoholijäägid kiiremini endast välja ajada. Kasulik nipp on ka juua palju, sest ka uriiniga väljuvad kehast kahjulikud ained. · Rasvase toidu söömine. Kui magu on ärritunud, ei aita enesetunde parandamiseks ei vorst, muna, ega friikartulid. selle asemel võiksid süüa midagi kergesti seeditavat, mis aitab tõsta veresuhkru taset. See aitab enesetundel kiiremini paraneda. · Kange kohvi joomine. Tass kanget kohvi pärast alkoholiga liialdamist võib parandada küll keskendumisvõimet, kuid alkoholi põletamist see ei soovita. Et kohv on uskumatult happeline, võib see hoopis tekitada iiveldust ja panna sind oksendama. · Pohmellist hoidumiseks viina joomine. Osaliselt vastab see tõele, sest veinile või viskile lisatud ained teevad inimese kiiremini purju. Kuid tegelikkuses oleneb kõik ikkagi kogustest.